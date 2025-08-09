Граждане Германии за 6,5 месяца уже получили 34,5 тыс. таких разрешений

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Германия в 2025 году вышла на второе место по оформлению электронных виз для въезда в Россию, ее граждане за 6,5 месяца уже получили 34,5 тыс. таких разрешений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"По состоянию на середину июля всего за 2025 год оформлено 404 тыс. электронных виз, наибольшее количество - гражданам Китая (около 170 тыс.), Германии (34,5 тыс.), Саудовской Аравии (29,7 тыс.), Турции (29,1 тыс.), Индии (24,5 тыс.), Эстонии (15,4 тыс.)", - сказал он.

По итогам 2024 года второе место по числу выдачи электронных разрешений на въезд занимала Саудовская Аравия.

Климов отметил, что подробную актуальную статистику по выдаче электронных виз можно найти на официальном сайте консульского департамента в разделе "открытые данные".

Электронные визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для их получения не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия, при этом оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет такие визы оформляют бесплатно. Возможностью оформить электронную визу в Россию могут воспользоваться граждане 64 государств.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.