Гражданская панихида по народному артисту РФ прошла в Государственном академическом Малом театре России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Тело народного артиста России Владимира Сафронова предали земле на Долгопрудненском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Родные, коллеги и ученики актера попрощались с ним, возложили цветы на могилу. "Великому и любимому мастеру своего дела", - написано на похоронном венке.

Гражданская панихида по народному артисту РФ прошла в Государственном академическом Малом театре России. Проститься с мастером пришли десятки людей, в их числе народный артист России Валерий Афанасьев, заслуженный артист РФ Александр Вершинин и многие другие. Церемонию вел народный артист России Василий Бочкарев.

Сообщение о том, что Сафронов умер, появилось в Telegram-канале театра 5 августа. Актеру было 84 года. Как рассказала ТАСС дочь Сафронова Юлия, причиной смерти вероятно стала остановка сердца.