Две пациентки получили онлайн-консультации в федеральных центрах Москвы

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших в результате обрыва троса канатной дороги в Нальчике продолжают стационарное лечение, сообщили в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в стационаре остаются четыре человека.

"В стационаре остаются три человека. Из них одна пациентка была прооперирована по поводу травмы позвоночника и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное. Другой пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство по поводу травмы позвонка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Обе пациентки получили онлайн-консультации в федеральных центрах Москвы. Третий пациент находится в состоянии средне-легкой степени тяжести.