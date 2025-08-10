Николай Ступка уточнил, что сбежали "около 40-45 человек из 140"

КУРСК, 10 августа. /ТАСС/. Практически треть военнослужащих одной из рот Вооруженных сил Украины вместе со своими командирами сбежали из части. Об этом ТАСС сообщил солдат 156-й бригады 1-го стрелкового батальона ВСУ Николай Ступка, сдавшийся в плен.

"Из нашей третьей роты много людей убежало - около 40-45 человек из 140. Бежали вместе с командирами, водителями", - рассказал украинский солдат.

По его словам, практически никто из украинских солдат не хочет воевать, потому многие пытаются сбежать в том числе и из учебных центров. "С позиций тоже убегают. Был случай, когда парню плохо стало, его вывезли, а он и удрал", - добавил Ступка.