В МВД предупредили о мошеннических QR-кодах

В Ведомстве рассказали, что такие коды часто используются в местах общего пользования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мошенники часто используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, просканировав которые пользователь автоматически переводит деньги на счет аферистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что такие QR-коды часто используются в местах общего пользования.

Чтобы не стать жертвой данной мошеннической схемы, в МВД рекомендуют проверять источник QR-кода и не сканировать коды из сомнительных источников. Также стоит смотреть, куда ведет ссылка, - многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Не рекомендуется вводить данные без необходимости, особенно банковские и личные. В МВД также советуют не скачивать приложения по QR-кодам, а устанавливать их исключительно из официальных магазинов.

Пользователям гаджетов в ведомстве рекомендуют использовать антивирусы и защищенные приложения для сканирования QR-кодов.