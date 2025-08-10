Министр строительства и ЖКХ отметил колоссальный вклад комплекса в будущее страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив колоссальный вклад комплекса в будущее страны. Поздравительная Telegramма опубликована в Telegram-канале кабмина.

"Строительная отрасль - мощный фундамент развития России. <...> На строительную отрасль возложена ответственная миссия по реализации масштабных государственных задач. Опираясь на славные традиции, колоссальный опыт, преемственность поколений и высочайший профессионализм, возводятся жилые дома, школы, больницы, дороги и мосты. Это колоссальный вклад в будущее страны и ее интеграцию в развивающееся пространство", - говорится в поздравлении.

Министр выразил признательность работникам отрасли за неустанный и созидательный труд на благо страны. Файзуллин пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, профессиональных успехов, семейного благополучия и мирного неба над головой.

10 августа 2025 года в России отмечается профессиональный праздник - День строителя. Дата была установлена указом президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.