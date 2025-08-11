Повреждения получили 39 квартир

САРАТОВ, 11 августа. /ТАСС/. Более 80 человек были зарегистрированы в квартирах, поврежденных при взрыве в 10-этажном доме на улице Блинова в Саратове.

Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы города Максим Сиденко.

"В результате взрыва были повреждены 39 квартир подъезда №5. <…> По имеющейся информации, в данных жилых помещениях зарегистрировано 82 человека", - сообщил Сиденко в ответе на запрос.

Замглавы отметил, что жителей предупредили о возможности проживания в пунктах временного размещения. Сейчас там находятся 52 человека. Он пояснил, что остальные отказались от проживания, поскольку расположились у родственников или имеют другую недвижимость.