Список наиболее пострадавших объектов сформируют до 15 августа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты Минстроя РФ по просьбе губернатора Камчатки Владимира Солодова будут направлены в Вилючинск для обследования жилых домов после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Вилючинск сегодня в зоне особого внимания губернатора, по его просьбе в ЗАТО будут направлены эксперты Минстроя РФ, которые проведут дополнительное обследование зданий после землетрясения. Перечень наиболее пострадавших объектов для дальнейшей работы по их восстановлению будет сформирован до 15 августа", - рассказали в правительстве Камчатки.

5 августа по итогам объезда Владимир Солодов потребовал отставки главы Вилючинска Игоря Головчака за недостаточную работу с жителями муниципалитета. Врио главы стала его первый заместитель Татьяна Земцова, конкурс по замещению вакантной должности будет проведен в течение полугода по требованиям законодательства.

Вилючинск - город на Камчатке, в котором расположена база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.