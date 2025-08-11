Две женщины с травмами позвоночника останутся в ближайшее время в больнице

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Состояние троих пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике, которые попали в больницу, остается стабильным. Две женщины с травмами позвоночника останутся в ближайшее время в больнице, еще один мужчина скоро будет выписан, об этом сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Первая пациентка поступила с повреждением поясничных и грудных позвонков. Сейчас она стабильна, активна, в сознании. Никаких опасений нет, единственное, две недели она должна будет провести в стационаре. <…> Вторая пострадавшая также имеет повреждения, но меньшей тяжести. Сегодня ей запланировано оперативное лечение. Тактика согласована с федеральными центрами. <…> Пациентка сама согласилась на оперативное вмешательство в условиях нашей республики", - сообщил министр на встрече с главой КБР Казбеком Коковым.

Еще один пострадавший - мужчина с закрытой травмой грудной клетки - будет выписан в ближайшее время, отметил Калибатов.