Инфекционист Минздрава: эпидопасность заболевания лихорадкой чикунгунья в РФ отсутствует

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты не регистрируют ни одного случая заболевания лихорадкой чикунгунья на территории России, эпидемиологическая опасность в настоящее время в стране отсутствует. При этом сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции во время поездки в район распространения болезни, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В Российской Федерации в настоящее время не зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья. Согласно данным мониторинга A. aegypti и A. albopictus на территории Российской Федерации (численность и отсутствие инфицированных особей), эпидемиологическая опасность в настоящее время отсутствует", - сообщил он.

При этом, по его словам, сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион. "В связи с чем лицам, планирующим поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, рекомендуется соблюдать меры профилактики укусов комаров", - посоветовал инфекционист.

Чуланов рассказал, что лихорадка чикунгунья является инфекцией, которая передается через укусы насекомых-переносчиков (преимущественно комары видов A. aegypti и A. albopictus), она эндемична для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Тихоокеанского региона и стран Карибского бассейна.

"Для передачи лихорадки чикунгунья необходимо наличие источника инфекции (инфицированный человек или животное (преимущественно обезьяны) и специфического переносчика. В связи с изменениями климата и формированием благоприятных условий для комаров - переносчиков лихорадки чикунгунья в последние десятилетия в Европе регистрируются случаи местной передачи инфекции. По данным ECDC, в 2025 году местные случаи заболевания были выявлены во Франции и Италии", - добавил специалист.