Ключевой момент передачи чикунгуньи - это укус комара, отметил старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Валерий Литвинов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Маски, снижавшие риски передачи вируса во время пандемии COVID-19, бессильны против распространяющейся в Китае лихорадки чикунгунья, заявил старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

Как сообщил 11 августа журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в нашей стране случаи заболевания лихорадкой чикунгунья не зарегистрированы. Однако сохраняется риск возникновения завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой чикунгунья во время поездки в эндемичный регион.

"Вирус не распространяется воздушно-капельным путем, поэтому маски, которые зачем-то носят жители Китая, - скорее всего оставшийся со времен ковида, но в этой ситуации совершенно бесполезный ритуал. Ключевой момент передачи чикунгуньи - это укус комара. Кусая заболевшего, он обогащается вирусными частицами, переносит их дальше к здоровым людям и заражает их", - сказал Литвинов, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Вспышка вируса чикунгунья произошла в провинции Гуандун в начале июля во время жаркой и влажной погоды, способствующей размножению комаров. В качестве переносчиков выступают комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus. Общее число выявленных случаев лихорадки на юге КНР превысило 8 000. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах. Подавляющее число уже переболело лихорадкой в легкой форме.

Симптомы и риски

Литвинов отметил, что инкубационный период при заражении составляет 1-12 дней, острая фаза продолжается до трех недель.

"К симптомам относят резкое повышение температуры до высокой в первые дни заболевания, выраженную слабость, головную боль, спазмы в мышцах и суставах, которые могут сохраняться очень длительное время. Возможно расстройство функции желудочно-кишечного тракта, а также поражение нервной системы, сердца", - добавил он.

Одной из угроз, которые несет чикунгунья, считают обострение хронических заболеваний, в том числе кардиологических болезней и артрита.

"У некоторых пациентов развивается "синдром кривошеи" (невозможность повернуть голову). Это связано с тяжелой изнуряющей болью в суставах. Человек вынужден поддерживать определенную, часто вычурную позу, чтобы уменьшить боль - отсюда и название болезни", - уточнили в ПНИПУ.