В Астрахани более 40 жильцов дома получат выплаты за полную утрату имущества

Также в доме продолжается процедура выкупа квартир

АСТРАХАНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области приняли решение выплатить компенсацию полной утраты имущества 42 собственникам квартир дома, частично обрушившегося 28 июля в Астрахани. В данную категорию также вошли уцелевшие квартиры, в которые полностью запретили доступ спасатели, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин.

"Принято решение выплатить компенсацию за полную утрату имущества 42 собственникам, в том числе владельцам уцелевших квартир первого подъезда, доступ в которые запретили спасатели", - написал он, отметив, что по 124 заявлениям на единовременную выплату деньги также уже перечислены и поступают на счета жильцов, еще девять направят сегодня.

Губернатор подчеркнул, что в доме продолжается процедура выкупа квартир, средства получили 60 собственников. Еще по 33 квартирам выплаты оформляются, средства на эти цели зарезервированы.

Начата проверка близлежащий домов, уже обследовано 12, ранее признанных аварийными. "По согласованию с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным оперативно расширяем программу переселения из ветхого и аварийного жилья", - добавил Бабушкин.

В пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова 28 июля произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал, завалы разобрали. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. Введен режима ЧС муниципального уровня. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УКРФ.