Это позволит популяризировать ДЭГ, отметил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ, IT-эксперт Олег Артамонов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пользователям мессенджера Мах могут приходить официальные приглашения для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Как рассказал ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ, IT-эксперт Олег Артамонов, такая возможность поможет популяризировать дистанционное электронное голосование и, скорее всего, будет реализована при интеграции инфраструктуры "Госуслуг" в Мах.

Ранее в национальном мессенджере Мах успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Также, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, мессенджер согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг". В беседе с корреспондентом ТАСС Артамонов отметил, что интеграция Мах с "Госуслугами" будет означать возможность отправки через мессенджер официальных уведомлений. В связи с этим Мах можно будет использовать для популяризации дистанционного голосования.

"Это несложно реализуемая функция, которая, скорее всего, будет внедрена", - сказал Артамонов, добавив, что наряду с другими уведомлениями "Госуслуг", пользователям будут приходить официальные приглашения для участия в ДЭГ, а также уведомления о ходе волеизъявления со ссылками на портал ДЭГ.

Говоря об интеграции самой процедуры онлайн-голосования в мессенджер, Артамонов отметил, что технически это возможно, но не имеет большого практического смысла. По его словам, программно-технический комплекс ДЭГ (ПТК ДЭГ) - это полностью самостоятельная система, использующая сложные криптографические протоколы. У ДЭГ есть собственный портал - vybory.gov.ru, интегрированный с "Госуслугами". Он предоставляет избирателям информацию о местах проведения дистанционного электронного голосования, порядке подачи заявок и итогах выборов.

"Обособленность портала ПТК ДЭГ обеспечивает его надежность и безопасность, - пояснил Артамонов. - "Реализация голосования непосредственно на уровне мессенджера технически возможна, но она не востребована, кроме как для интеграции мессенджера с ПТК ДЭГ. Поэтому разработчики вряд ли будут всерьез рассматривать такую интеграцию в обозримом будущем. Это большой объем работы при сравнительно небольшом выхлопе", - поделился Артамонов.