МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений и является инструментом в руках США, которые и решат, целесообразно ли звать его на встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов международного "Клуба народного единства" (МКНЕ), экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он инструмент. Он инструмент Соединенных Штатов", - сказал Риттер. Он выразил мнение, что роль Зеленского "чисто политическая", а решения по урегулированию конфликта будут принимать Путин и Трамп.

По словам Риттера, возможное присутствие Зеленского на встрече Путина и Трампа зависит от того, считают ли США, что это "имеет дипломатическую ценность". "Это расчеты, которые должны сделать Соединенные Штаты. Это дипломатическая игра", - считает эксперт.

Как подчеркнул Риттер, США следует учитывать, что сейчас "Россия - это не Россия 1990-х годов" и ее руководство "сделает то, что необходимо для благополучия России".

Риттер приехал в российскую столицу для участия в медиафоруме "Битва за правду" международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС с 12 по 15 августа. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится в ТАСС 12 августа в 16:00 мск.