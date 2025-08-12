Личные границы — далеко не только модное психологическое понятие. Российская Конституция гласит: "Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц". В бренной жизни это означает, что пылесосить и играть на трубе ночью не стоит, а жарить рыбу имеет смысл только под хорошей вытяжкой. Соседи, которым не понравятся ваши проявления "свободы", имеют право об этом заявить. Каков прейскурант штрафов за нарушение их границ — в материале ТАСС

Город засыпает, просыпается мафия

В каждом регионе России действуют свои нормативные акты, устанавливающие, какое время относится к периодам покоя граждан. Например, в столице это закон города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве", в соответствии с которым к ночному времени относится период с 23 до 7 часов. Отдельно оговаривается, что в многоквартирных домах не допускается нарушение тишины, в частности проведение ремонтных работ, с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

В аналогичном законе Московской области ограничения более жесткие. "Ночью" считается период с 21 до 8 часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные. Есть и "тихий час" — с 13 до 15 часов.

В 2023 году группа депутатов во главе с руководителем фракции ЛДПР Леонидом Слуцким решила унифицировать правила для всех регионов. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Авторы документа предлагают повсеместно считать "ночью" период с 23 до 7 часов (местного времени) и разрешать шумные работы с 9 до 19 часов в будние дни с обязательным перерывом в период с 13 до 15 часов.

Кроме того, предполагается, что собственники, наниматели квартир и лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, смогут "составлять акт, подтверждающий факт или событие о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти". "Перечень таких лиц определяется решением общего собрания собственников в многоквартирном доме, малоэтажном жилом комплексе", — говорится в законопроекте.

В пресс-службе ЛДПР уточнили, что в настоящее время документ находится на рассмотрении в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). "Согласно парламентскому регламенту, он будет рассмотрен на пленарном заседании осенней сессии, как только профильный комитет даст новое заключение по проекту и направит его в совет Госдумы", — заявили ТАСС в пресс-службе.

Не свисти — денег не будет

Несоблюдение тишины относится к числу нарушений санитарно-эпидемиологических требований, санкции за которые предусмотрены ст. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно ей, шумному гражданину грозит наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

Однако эта норма может варьироваться в зависимости от региона. Например, в Подмосковье нарушение тишины в первый раз влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, во второй — 4 тыс., в третий и последующие разы — 5 тыс. рублей. Законопроект, предполагающий унификацию правил, предусматривает также внесение изменений в КоАП. В случае, если изменения будут приняты, штраф за первичное нарушение для граждан всех регионов составит от 500 до 2 тыс. рублей.

Перечень действий, квалифицирующихся как шумные, во всех регионах сегодня практически одинаковый. Это использование звуковоспроизводящих устройств, автосигнализаций, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, ремонтные работы и "иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя".

Последний пункт имеет достаточно широкое толкование, и здесь на помощь приходит постановление главного санитарного врача ("Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10"), из которого следует, что максимальный уровень звука в квартирах в дневное время не должен превышать 55 акустических децибелов (дБА), в ночное — 45 дБА. Для примера: звук негромкой человеческой речи составляет около 40 дБА, свиста — может превышать 100 дБА.

Как заставить выключить телевизор

Как отмечается на сайте Госдумы, на шум следует жаловаться по телефону в полицию. "Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место происшествия и провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол, — отмечается в инструкции. — Также, если вы знаете номер вашего участкового, вы можете обратиться к нему. Помните, что принять заявление — его прямая обязанность. Кроме того, можно подать участковому коллективное заявление".

Также о нарушении санитарных норм можно сообщить в Роспотребнадзор. Отправить обращение можно на сайте ведомства. Если разрешить конфликт не удастся, последней инстанцией становится суд, в котором можно попытаться получить компенсацию морального ущерба, нанесенного шумным соседом. В качестве доказательства нарушения тишины желательно предъявить замеры шума. При этом показания разного рода мобильных приложений приняты не будут, необходимы документы от независимой экспертизы.

Стоит отметить, что подобного рода судебных прецедентов с успешным для истца исходом ничтожно мало. Невелико и число составляемых протоколов об административных нарушениях тишины. В частности, в Москве, численность населения которой, по данным Росстата, превышает 13,2 млн человек, в прошлом году было оформлено всего 5,5 тыс. таких протоколов.

Причина, в частности, в том, что сама практика составления протоколов затруднена, а собственники квартир, наниматели и лица, управляющие домом, полномочий составлять акты о нарушении тишины пока так и не получили, хотя это бы снизило нагрузку на органы полиции. "Управляющая компания (УК) не обладает никакими правами — как в рамках закона о тишине, так и в ряде других случаев. Поэтому многие вопросы в многоквартирных домах практически не разрешимы в обычном порядке", — заявил ТАСС глава комитета по предпринимательству в ЖКХ Тульской торгово-промышленной палаты Сергей Костюченков.

Когда весь дом знает, что у вас на ужин

Случается, что граждане подвергают испытанию не только слуховые, но и обонятельные рецепторы соседей. Среди наиболее распространенных жалоб — запах табачного дыма, складируемого в тамбуре мусора, экскрементов домашних животных, химических веществ, используемых при ремонте, и даже кулинарных изысков. Последние ароматы зачастую проникают к соседям через вентиляцию или из открытых окон.

Такого рода нарушения также относятся к санитарно-эпидемиологическим. Санкции предусмотрены тем же КоАП, на сей раз — ст. 6.3. Штраф для физлиц составляет всего лишь от 100 до 500 рублей, наказание может ограничиться лишь предупреждением. Если запах исходит из ресторана или кафе, расположенного на первом этаже дома, юрлицо заплатит от 10 тыс. до 25 тыс. рублей. В крайнем случае его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Для того чтобы приструнить распространяющего неприятные ароматы соседа, необходимо обратиться в Роспотребнадзор. Одновременно рекомендуется составить жалобу в УК. Эксперты Роспотребнадзора должны выехать на место и составить акт о нарушении санитарных норм, после чего административная комиссия решит вопрос о штрафе. Очевидно, что все эти действия едва ли применимы к соседу, который раз в месяц решил пожарить любимую скумбрию. Придется доказать, что источник запаха представляет реальную угрозу возникновения антисанитарии.

Вентиляционные тонкости

Несмотря на то что управляющая компания лишена права оказывать давление на распространяющего ароматы жильца, сообщить ей об инциденте стоит хотя бы потому, что в конечном итоге виновником может оказаться она сама. "Зачастую неприятные запахи в квартире возникают по причине плохо работающей вентиляции. Вентиляционные каналы являются общедомовым имуществом, обслуживать их обязана УК или товарищество собственников жилья", — заявила ТАСС председатель совета ассоциации АКОН Лина Ткаченко.

Нередки случаи, когда жильцы сами делают перепланировку вентиляционных каналов, сужают отверстие вентиляционной шахты и в результате внутридомовая вентиляция работает некорректно.

"Если после обращения в УК реакции не последует или она вас не устроит, можно пожаловаться в органы Государственной жилищной инспекции. Если подтвердится, что вентиляция неисправна по причине ненадлежащей работы УК, в соответствии со ст. 7.22 КоАП РФ ("Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений") ей может быть выписан штраф до 50 тыс. рублей", — уточняет эксперт.

Если же выяснится, что виновник неработающей вентиляции — кто-то из жителей, ему придется заплатить штраф до 2,5 тыс. рублей (в соответствии со ст. 7.21 КоАп РФ) и вернуть первоначальный вид всем конструкциям в квартире в случае перепланировки.

Евлалия Самедова