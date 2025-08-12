Эксперт Тарбаева оценила возможное изменение системы питания в отелях Турции

По ее словам, это спровоцирует отток туристов, прежде всего семей с детьми

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Изменение концепции питания в отелях Турции спровоцирует отток туристов, прежде всего семей с детьми. Об этом сообщила руководитель отдела продвижения туроператора "Пантеон" Надежда Тарбаева.

"Изменение концепции, скорее всего, отразится на спросе на популярные семейные отели четыре-пять звезд. Мы уже сегодня видим некоторый отток с турецкого направления на те же Мальдивы в летнем сезоне из-за сопоставимой стоимости отдыха, поэтому дополнительные ограничения могут этот отток увеличить. Однако важно, какими будут эти изменения: если переход на à la carte "все включено" (блюда из-под ножа с сохранением ассортимента), то такой эко-подход только приветствуется", - сказала Тарбаева, слова которой привели ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее газета Sabah сообщила, что турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Эксперт напомнила, что идея отказа от концепции "все включено" в Турции обсуждается не первый раз.

"И, судя по тому, с какой частотой, рано или поздно изменения в самую популярную концепцию будут внесены", - объяснила она.

Руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман подчеркнул, что шведский стол - одно из очень серьезных конкурентных преимуществ Турции.

"Очень важную роль он играет и при выборе мест для отдыха с детьми, так как отсутствие проблем с питанием детей дает возможность родителям действительно отдыхать. Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы "все включено" и в итоге будет найден компромиссный вариант", - резюмировал он.