Туроператоры уверены в сохранении формата "все включено" в отелях Турции

Только сами отельеры решают, отказываться им от этой системы или нет, сообщила Ассоциация туроператоров России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Турция не имеет правовых механизмов, которые позволили бы отменить формат "все включено" в отелях страны, соответствующее решение могут принимать только сами отельеры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туристы могут спать спокойно. Ничего никто не "отменит". Как подтвердил нам сегодня наш источник из турецкого турбизнеса, в Турции нет реальных политических сил и правовых механизмов, которые могли бы отменить "все включено". Только сами отельеры решают, отказываться им от этой системы или нет", - говорится в сообщении.

Ранее газета Sabah сообщила, что турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану.

В АТОР отметили, что инфоповод основан на высказываниях в турецкой прессе одного из заинтересованных лиц - президента общественной организации рестораторов. Совет при президенте по продовольственной политике не имеет полномочий что-то запрещать. "Инфоповод - не более чем медиавброс в турецкое инфополе неких лоббистских желаний рестораторов, которые не любят "все включено" в отелях потому, что эта система лишает их клиентов", - подчеркнули в ассоциации.