В посольстве США оформляют визы "кремлевского пула" для саммита на Аляске

В здании американской диппредставительства в Москве собрались несколько десятков представителей российских информационных агентств, газет, телеканалов, радио и информационных каналов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Журналисты российских СМИ подают документы в посольство США на получение американских виз перед поездкой на Аляску, где 15 августа пройдет саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Несколько десятков представителей российских информационных агентств, газет, телеканалов, радио и информационных каналов, входящих в так называемый кремлевский пул собрались в здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве. Проход внутрь осуществляется по спискам, необходимо предъявить российский паспорт.

Процедура получения виз для журналистов, направляющихся на Аляску, проходит по стандартной схеме: заранее заполняется анкета, каждый соискатель получает письмо - подтверждение визовой заявки со штрихкодом. Оно понадобится при оплате визы и во время обязательного собеседования.

В здании посольства соискатели сдают в камеру хранения все электронные приборы, включая телефоны, умные часы, зарядные устройства. Затем оплачивают консульский сбор в размере $185. Эту сумму нужно оплатить наличными в кассе посольства. Принимаются как доллары, так и рубли. Для второго случая обменный курс составляет 80 рублей за доллар, заплатить придется 14 800 рублей. После этого сотрудникам СМИ предлагается пройти дактилоскопию и собеседование. Для этого работает два окна на выбор. В одном из них побеседовать с консульским работником можно на родном русском языке, в другое приглашаются те, кто готов ответить на вопросы на английском.

Снятие отпечатков пальцев занимает пару минут, сканируются обе руки. Во время собеседования сотрудник посольства, предварительно изучив визовую анкету, может задать несколько уточняющих вопросов. Спрашивают в основном, как долго тот или иной журналист работает в своем издании, как звучит его должность, в чем заключаются его обязанности. Особый интерес могут вызвать некоторые ранее полученные визы. Поэтому у некоторых журналистов уточняли, с какой целью они ездили в Китай или, например, КНДР - обе эти страны президент РФ Владимир Путин посетил в 2024 год - или как часто они сопровождают российского лидера в поездках.

В целом вся процедура подачи документов проходит в дружелюбной атмосфере, все шаги занимают около часа.