В Анкоридже на Аляске усилили меры безопасности

Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщила, что в город прибывают рейсы с высокими гостями

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в Анкоридже в преддверии саммита Россия - США, который стал главным событием в жизни города. Об этом ТАСС рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

"На Аляске усилен надзор за безопасностью, американская сторона задействовала очень много охранников, они занимают целые дома", - рассказала Верная.

Она сообщила, что в город прибывают рейсы с высокими гостями - накануне прилетел министр здравоохранения США Роберт Кеннеди - младший, также есть информация о прибытии российских дипломатов.

По словам Верной, предстоящий саммит стал важным событием для жителей всего штата. "Все местные телекомпании без исключения каждый свой выпуск новостей начинают именно с темы предстоящего саммита. Все отели переполнены, поэтому местные жители сдают свои комнаты", - добавила она.

Она отметила, что местные власти и жители делают все возможное, чтобы создать "безопасные и благоприятные условия для переговоров".

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.