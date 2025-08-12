У девяти взрослых животных взяли биологические пробы, которые помогут оценить здоровье, генетическое разнообразие и родственные связи внутри популяции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эксперты Московского зоопарка, фонда "Природа и люди" и биологического факультета МГУ в ходе первой за много лет экспедиции на удаленные острова Ушишир собрали данные о состоянии популяции редких медновских песцов. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"Ученым удалось найти песцов, подтвердить появление щенков, собрать важные данные о состоянии популяции и впервые за десятилетия изучить острова Янкича и Рипонкича. Теперь ученым предстоит провести биологические исследования полученного на островах материала, проанализировать результаты и спланировать дальнейшую работу по сохранению подвида", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда работала на островах в сложных погодных условиях - ветер, туман, проливные дожди. На острове Янкича удалось обнаружить около 20-30 взрослых особей медновского песца и щенков в четырех норах - всего не менее 14 малышей, одна из самок оказалась беременна. С согласия Росприроднадзора у девяти взрослых животных взяли 62 биологических пробы, которые помогут оценить здоровье, генетическое разнообразие и родственные связи внутри популяции. Также было выполнено 88 сборов для анализа рациона песцов, а всех девятерых взрослых пометили пластиковыми метками-сережками - теперь за ними можно будет наблюдать и в будущем.

"Эти данные - ценнейший материал, который поможет сохранить популяцию, которая уже оказалась на грани исчезновения. Сейчас мы рассматриваем возможность создания резервной популяции в Московском зоопарке", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Медновский песец - редкий подвид голубого песца, находящийся под угрозой исчезновения, он встречается только на островах Медный и Ушишир. Как уточнила ветеринарный врач Московского зоопарка Марьяна Токунова, в настоящее время отмечаются значительные сложности с кормовой базой на острове Медный, а также развитие у песцов различных заболеваний, связанных, вероятно, с многолетним инбридингом. "Целью нашей экспедиции стало обследование песцов островов Ушишир для сравнения генетики этих двух популяций и в дальнейшем разработки плана по сохранению этих уникальных животных". - сказала она.