ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Семья арестованного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна подала арбитражный инвестиционный иск против Республики Армения по делу ЗАО "Электрические сети Армении", которое власти национализируют.

"Семья Карапетян требует от арбитражного суда обязать Республику Армения возместить как уже причиненный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет $500 млн и подлежит окончательной оценке арбитражным судом", - говорится в заявлении совета защиты бизнесмена.

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении возбудила производство в отношении ЗАО "Электрические сети Армении" и назначила Романоса Петросяна, члена правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", временным управляющим компанией. После данного решения Карапетян потерял контроль над компанией, о чем и говорил Пашинян, обещая национализировать ее.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признаёт. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях Армении.