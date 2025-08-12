ГД может рассмотреть законопроект о едином времени запрета на шум в домах ночью

По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, у россиян должна быть "возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей и работу отбойных молотков"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ЛДПР рассчитывает, что законопроект об установлении во всех регионах РФ единого времени запрета на шум в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00 будет рассмотрен Госдумой в ходе осенней сессии 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе партии для материала ТАСС о проблеме шумных соседей.

"Законопроект ЛДПР о соблюдении тишины и покоя граждан еще находится на рассмотрении в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Соответственно, первого чтения в Госдуме еще не было. Согласно парламентскому регламенту, законодательная инициатива ЛДПР будет рассмотрена на пленарном заседании осенней сессии, как только профильный комитет даст новое заключение по проекту и направит его в Совет Госдумы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ЛДПР, в ходе рассмотрения законопроекта у правительства РФ и профильного комитета Госдумы появился ряд замечаний, поэтому во вторую редакцию документа были внесены поправки. "Во-первых, были четче прописаны права выборных представителей многоквартирных домов или жилых комплексов влиять на ситуацию. Те есть - составлять соответствующие акты для передачи в органы внутренних дел. Во-вторых, предлагалось возложить на исполнительные органы власти субъектов РФ и местное самоуправление полномочия по контролю за соблюдение тишины и покоя граждан", - говорится в сообщении.

По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, которые приводит пресс-служба партии, у россиян должна быть "возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей, взрывы петард, рев машин без глушителей и работу отбойных молотков".

О законопроекте

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от ЛДПР во главе со Слуцким в октябре 2023 года. Предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в ночное время - с 23:00 до 07:00 - не допускается нарушать тишину в многоквартирных домах. Также предлагается наделить жильцов правом назначать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и выявления нарушений запрета на шум.

Законопроектом предлагается также запретить проведение шумных строительных и ремонтных работ с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Сейчас вопросы обеспечения тишины и покоя граждан в ночное время регулируются законами субъектов РФ.