Источник в туриндустрии отметил, что система может быть частично изменена

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Востребованный у иностранных туристов в Турции формат "все включено" (all inclusive) сохранится, несмотря на возникающую временами полемику о необходимости отказа от него. Такое мнение ТАСС высказали источники в туриндустрии, вместе с тем отметив, что в концепции этой системы возможны изменения.

"Представители туриндустрии Турции не раз предлагали пересмотреть формат all inclusive, однако большинство из них все же считает, что он сохранится, но может быть частично изменен, учитывая возросшие требования по качеству сервиса со стороны туристов. В этой связи чаще звучат разные предложения, в том числе озвученные ассоциацией рестораторов, но все же последнее решение в этом вопросе останется за отелями, которые принимают туристов", - сказал источник в туротрасли.

Газета Sabah сообщила во вторник, что в Турции обсуждается возможность замены традиционного формата "шведский стол" в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции в течение двух месяцев планирует направить соответствующий доклад главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану и в профильные учреждения. Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель не исключил, что по итогам рассмотрения документа система all inclusive может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

Система all inclusive, распространенная в основном на турецких курортах, предусматривает бесплатное предоставление питания, напитков и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.