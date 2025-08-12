Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка добавила, что оперативно связалась с уполномоченным по правам ребенка в регионе Галиной Пятых

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от атаки дрона в Белгородской области дети получают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник атаковал частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, травмы получили пятеро несовершеннолетних.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается. При необходимости подключимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

