МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности

Ведомство также предлагает законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. МВД предлагает законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

"Предлагаем законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности в требованиях технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", а также запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности", - говорится в обзоре.

Также в МВД считают целесообразным закрепить в регламенте применение датчиков длины вытянутой лямки, постоянного звукового сигнала и визуального информирования всех лиц, находящихся в салоне автомобиля, о непристегнутом ремне безопасности.

В ведомстве пояснили, что такие меры обусловлены тем, что несмотря на рост выявляемых нарушений, связанных с использованием ремней безопасности, они являются латентными. Одной из причин этого является недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, на темной одежде они практически не видны, так же, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде.

Кроме того в обзоре отмечается, что складки одежды, светопреломление лобовых стекол, блики и другие оптические искажения могут затруднить определение нарушения и стать причиной неправомерного привлечения к административной ответственности за нарушение правил применения ремней безопасности или, наоборот, позволят нарушителю избежать наказания. "Решением данной проблемы может стать применение контрастной расцветки ремней безопасности, например, черно-белой со световозвращающими элементами", - подчеркивается в обзоре. В МВД считают, что использование таких ремней безопасности позволило бы фотовидеофиксации определять их почти при любых условиях и сделают их более заметными сотруднику полиции, в том числе в темное время суток, когда фиксируется наибольшая тяжесть последствий от ДТП.

Увеличение количества комплексов фотовидеофиксации, которые способны распознавать факты непристегнутого ремня безопасности, позволит выявлять большее количество таких правонарушений. Это в перспективе положительно скажется на числе водителей и пассажиров, пристегивающихся ремнем безопасности, поскольку именно неотвратимость наказания способна увеличить процент водителей и пассажиров, пристегивающихся ремнями безопасности, считают в МВД.