Рашид Умбаров также рассказал, что наемники получают приоритетное питание и обеспечены полным комплектом экипировки

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Военнослужащим Вооруженных сил Украины перед отправкой в зону боевых действий выдавали лишь часть формы, а остальное снаряжение предлагали приобретать самостоятельно. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров.

"Нам даже вещи выдавали - то, что на складе осталось и все. Сказали: "Будете все покупать за свой счет". Сказали - потом привезут часть в расположение и там выдадут. Никто ничего нам не давал - ни рюкзаков, ни вещей. Вообще одно вранье. Вот кому что хватило, тому то и выдали. Не было ни разгрузок, ни (подсумков - прим. ТАСС) для гранат, ничего такого нам вообще не выдавали", - заявил Умбаров.

Он также отметил, что наемники, в отличие от солдат ВСУ, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, получают приоритетное питание и обеспечены полным комплектом экипировки, включая современную форму, бронежилеты и каски.