Ему было 77 лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Владимир Зайцев умер на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба ассоциации.

"Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич", - говорится в сообщении.

Зайцев родился в 1948 году в Московской области. В группе "А" Седьмого управления КГБ СССР служил с 1982 по 1992 год. Участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолета в Тбилиси в 1983 году.

"За его плечами в качестве командира боевые командировки в охваченный войной Афганистан", - добавили в ассоциации.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и "За личное мужество". Почетный сотрудник госбезопасности. После службы в КГБ был помощником председателя правительства РФ по силовому блоку. Руководил Фондом поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор" и был вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", входил в общественный совет газеты "Спецназ России".