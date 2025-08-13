В Петербурге проходит прощание с Иваном Краско

На церемонии собрались представители городской администрации, театральной общественности, родные и поклонники актера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России Иваном Краско началось в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре им. В. Ф. Комиссаржевской, передает корреспондент ТАСС. На церемонии собрались представители властей города, театральной общественности, родные и поклонники актера.

"Его жизнь всецело была посвящена служению отечественному театру. Уникальное творческое видение, профессионализм, безусловная любовь к зрителям и избранному делу сделали Ивана Ивановича уникальным артистом, вызывавшим восхищение коллег и преданной публики. Роли, воплощенные Ивановичем в театре и кино, яркие, правдивые и живые, навсегда останутся в наших сердцах", - говорится в телеграмме соболезнования от имени министра культуры России Ольги Любимовой, которую зачитали во время прощания.

Телеграммы также прислали Большой драматический театр имени Г. А Товстоногова, петербургский Театр музыкальной комедии, Театр Комедии имени Н. П Акимова, Театр-фестиваль "Балтийским дом", Молодежный театр на Фонтанке, Законодательное собрание города и ряд других учреждений. Рядом с гробом, установленным в центральной части сцены, - венки, в том числе от Андрея Малахова, киностудии "Ленфильм", Союза театральных деятелей России.

"Казалось, что это будет бесконечно: бесконечно дядя Ваня будет с нами, бесконечно он будет выходить на эту сцену, которой он отдал более 50 лет. И пока на данный момент представить наш театр без Ивана Ивановича Краско совершенно невозможно", - сказал художественный руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков.

Народный артист России Георгий Штиль отметил, что Краско был "настоящим гражданином города Ленинграда". "Мы вместе с ним поступили в театральный институт, вместе с ним учились на одном курсе. Он для меня был старшим товарищем до сих пор. <…> Капитан-лейтенант, мы все его обожали на курсе, сразу избрали его старостой. Мне кажется, он был старостой нашего города, потому что был замечательным общественным деятелем, кроме замечательного таланта актера, который мог играть все - от комедии до трагедии. <…> Он был символом города. Ванечка, мы тебя любим и всегда будем помнить", - сказал Штиль.