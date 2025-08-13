Льготные авиабилеты: что полезно знать о субсидированных перелетах

1 января 2025 года в России стартовал эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов. Он будет действовать до 2 ноября 2026 года. Что это такое, кто может приобрести такие билеты и как это сделать — рассказываем в нашем материале

Что такое субсидированные авиабилеты?

Это билеты на самолет, которые продаются пассажирам по специальному тарифу. Но в отличие от распродажных акций самих авиаперевозчиков за данным проектом стоит государство. Оно компенсирует авиакомпаниям разницу между розничной и реальной стоимостью билетов. Принцип тот же, что и у программ льготной ипотеки. Программа субсидированных авиаперевозок реализуется в России более 10 лет. "Программы нацелены на транспортную мобильность и подвижность населения, и это не столько туристические цели, сколько социальный аспект", — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Куда можно купить субсидированные авиабилеты?

Субсидированные тарифы рассчитаны на внутренние рейсы, ими пользуются около 5 млн человек. Список направлений можно узнать на сайте Росавиации, его каждый год утверждает правительство. В 2025 году по программе действует 267 маршрутов, из них 72 являются новыми. В том числе с сентября этого года запускается программа субсидированных авиаперелетов из Камчатки во Владивосток. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, стоимость одного авиабилета на этом направлении составит 9 тыс. рублей для всех жителей региона. Общий объем финансирования программы составит более 148,5 млн рублей, первый этап продлится до 30 ноября 2025 года.

Кто может приобрести субсидированные билеты?

Некоторая часть субсидированных билетов доступна всем жителям России. Но, как напоминает Дмитрий Горин, их выделяется лимитированное количество. Поэтому такие билеты раскупаются очень быстро.

Другая часть билетов со скидкой доступна только льготникам. "Одна из программ субсидированных авиаперевозок ориентирована на предоставление права приобретения авиабилетов по льготным тарифам для определенной группы граждан", — говорит исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. К льготным категориям относятся:

молодые люди до 23 лет;

пенсионеры: женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет;

взрослые с инвалидностью I группы и сопровождающие;

люди, которым присвоили категорию "инвалид с детства" II или III группы;

дети с инвалидностью и их сопровождающие;

многодетные семьи;

люди, зарегистрированные по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Им доступны билеты со скидкой по 21 маршруту, в течение года можно купить четыре билета;

жители с постоянной регистрацией в Калининградской области и студенты очной формы обучения в вузах данного региона. Для них действует шесть маршрутов из Калининграда и возможность купить четыре билета в течение года;

дети до 18 лет с путевкой в детский центр "Океан" во Владивостоке.

В чем тогда суть эксперимента?

Продажа льготных билетов через сайты авиакомпаний была доступна не всем льготникам. Большинству приходилось покупать их в кассах или офисах. При оформлении билетов было необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу (для жителей ДФО и Калининградской области — отметка в паспорте о постоянной регистрации, для пассажиров с инвалидностью — справка, для многодетных семей — удостоверение или другой документ).

"Следовательно, для того, чтобы продать такой билет гражданину, нужно, чтобы он подтвердил свое право на льготы, предоставив подтверждающие документы, — говорит Олег Пантелеев. — Ранее пассажир мог взять необходимые документы и предъявить их в кассе, где кассир оформлял перевозочные документы. Естественно, что необходимость физического посещения пункта продаж авиабилетов было некомфортным решением для потребителей. В связи с этим возникла потребность в создании специального ИТ-решения, которое позволит проверять запросы граждан о приобретении льготных билетов в формате онлайн, без посещения офисов продаж".

По словам эксперта, речь не идет о создании новой полномасштабной цифровой платформы, которая будет хранить данные о пассажирах. Но это и не простой шлюз между разными системами, так как посередине находится алгоритм принятия решения — удовлетворить ли запрос на продажу билета по льготному тарифу или его отклонить.

Разве авиакомпании не могут сами определять льготников?

Конечно, каждый перевозчик может создать свое собственное решение, которое будет проверять, имеет ли право пассажир на льготный авиабилет, говорят эксперты. Однако наличие централизованного решения позволяет воспользоваться таким удобным сервисом клиентам любой авиакомпании, осуществляющей полеты по субсидируемым направлениям. "Развитие технологии подтверждения статуса на субсидию поможет пассажирам не стоять в очередях в кассу, — поясняет Дмитрий Горин. — Самое главное — подтверждение своего статуса через государственную информационную систему. Мы надеемся, что в этом будет помогать ресурс "Госуслуги", имея всю актуальную информацию. Авиакомпании уже сейчас взаимодействуют с информационными ресурсами и системами бронирования. Но этот эксперимент поможет в дальнейшем купить билет в разы дешевле, чем тариф авиакомпании".

