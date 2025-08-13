Это стандартный этап восстановления, указал сын артиста Василий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Щербаков остается в реанимации после проведения операции на шейке бедра, что является стандартным этапом восстановления после подобного вмешательства. Об этом ТАСС рассказал сын артиста Василий Щербаков.

"Операция прошла. Пока в реанимации, [это] стандартно после такой операции", - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщал, что Щербаков поступил в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.