Последняя проверка проводилась осенью 2024 года

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Порядка 30 нарушений в области промышленной безопасности нашел Ростехнадзор в работе обрушившейся канатной дороги в Нальчике (Кабардино-Балкария) во время последней проверки осенью 2024 года. Ведомство настаивало на приостановке деятельности подъемника, однако суд решил иначе. Об этом ТАСС рассказали в Кавказском управлении Ростехнадзора.

"В октябре 2024 году была проведена внеплановая проверка ООО "Жемчужина" в области промышленной безопасности при эксплуатации канатной дороги. По итогам проверки выявили 30 нарушений. Материалы на приостановку деятельности в части эксплуатации канатной дороги направлены в Нальчикский городской суд, который назначил иное административное наказание в виде административного штрафа ниже низшего предела в размере 100 тыс. рублей", - пояснили ТАСС в ведомстве.

Ранее мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что канатная дорога находится в частной собственности ООО "Жемчужина" с февраля 2005 года.