В Анкоридже забронировали все жилье перед саммитом России и США

Журналистов принимают местные жители, рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Местные жители включились в помощь в подготовке саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа - делятся транспортом и размещают в своих домах журналистов, покупая спальники и даже устанавливая палатки. Об этом ТАСС рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

"Мы отдаем наш дом для размещения журналистам, в нем смогли остановиться 14 человек. Ищем спальники, размещаем, где и как можем", - рассказала Верная.

По ее словам, 98% жилья в Анкоридже забронировано, а туристов не принимают. "Те путешественники, которые купили туры на Аляску на август, сдают билеты - туристов не принимают в Штате. Гостиницы сняли все брони. В четверг, 14 августа, будет очередной спецрейс, прибудут еще 50-60 человек журналистов", - рассказала собеседница агентства. Русский культурный центр решил принимать у себя только российских журналистов, добавила она.

"Мы предложили установить палатку на веранде нашего дома, все ищем места для размещения. Некоторые сотрудники нашего центра берут отгулы для того, чтобы развозить людей. Мы отдали свою машину, потому что транспорта не хватает", - призналась Верная.

При этом в вопросе питания журналистам, прилетевшим на саммит, придется справляться самостоятельно. "В Анкоридже есть хорошие рестораны, магазины, кафе и подобные. С этим мы не помогаем, от нас - жилье и транспорт", - заключила собеседница агентства.

