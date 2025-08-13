Животные вышли из берлог из-за рыбы, которой много в ручьях, поделилась директор Русского культурного центра Анна Верная

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Три пешеходных тропы закрыли после активизации медведей на Аляске. Об этом ТАСС рассказала директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

Штат активно готовится принять 15 августа встречу президентов США и России, первую после начала второго срока американского лидера Дональда Трампа. В связи с этим на Аляску съезжаются чиновники, сотрудники служб безопасности и журналисты.

"Сегодня в Анкоридже впервые закрыли целые три пешеходные тропы, а это самый популярный вид отдыха в нашем штате. Кто-то ездит по ним на велосипедах, кто-то проходит маршруты пешком. Для аляскинцев ходьба - это один из излюбленных видов спорта, при котором можно наслаждаться природой и укреплять свое здоровье", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в черте города достаточно много ручьев, а в них зафиксирован большой приход красной рыбы.

"Из-за этого медведи вышли из своих берлог, спустились с гор и пришли к речкам - в этом году их целое изобилие", - рассказала Верная.

"В связи с этим усилили охрану для любителей прогулок и гостей штата, которые хотели бы пройтись этими тропами и поснимать природу. За всю историю штата такого никогда не было, чтобы закрывали пешеходные дорожки в городе", - отметила собеседница агентства.