Председатель комитета Госдумы по информполитике отметил, что с мошенничеством, которое совершалось с использованием иностранных мессенджеров, сталкивалась треть россиян

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp является верным и целесообразным, считает председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Решение Роскомнадзора о деградации, то есть существенном снижении качества голосовых вызовов в иностранных мессенджерах полностью поддерживаю. <...> Если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников - значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным", - написал Боярский в своем Telegram-канале.

Боярский подчеркнул, что с мошенничеством, которое совершалось с использованием иностранных мессенджеров, сталкивалась треть россиян, в том числе и сам депутат, и его близкие. "Некоторые из них стали жертвами, потеряв не один миллион рублей - кредитных средств или многолетних сбережений. И каждый раз именно через WhatsApp и Telegram совершались эти злодеяния", - отметил депутат.

По словам Боярского, владельцы иностранных мессенджеров практически полностью игнорировали российское законодательство, потому и стали фактически пособниками преступников. В том числе они пассивно помогают украинской армии кол-центров с десятками тысяч наемных сотрудников обкрадывать российских граждан и дестабилизировать общество.

Депутат отметил, что власти уже приняли множество мер для борьбы с подобного рода правонарушениями. Например, успешно работает система "Антифрод", которая объединяет усилия государства и бизнеса для защиты людей от действий мошенников и их пособников. "Но без взаимодействия с последней милей, с непосредственным оператором голосовых звонков через иностранные мессенджеры, и они остаются недостаточно эффективными", - добавил Боярский. Он также указал на то, что усилия по борьбе с данным видом преступности будут безрезультатными, пока с помощью иностранных мессенджеров можно звонить анонимно.

Ранее Роскомнадзор сообщил о принятии мер для частичного ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России, поскольку они стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. В Минцифры добавили, что доступ к услугам звонков будет восстановлен при выполнении требований российского законодательства.