В пресс-службе мессенджера уточнили, что Telegram активно борется с вредоносными действиями на своей платформе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Telegram активно борется с вредоносными действиями на своей платформе, в том числе призывами к мошенничеству, саботажу и насилию, заявили ТАСС в пресс-службе мессенджера, отвечая на вопрос о блокировке звонков через сервис в РФ.

В Telegram подчеркнули, что модераторы отслеживают общедоступные разделы, чтобы удалять вредоносные сообщения. Для этого они используют специальные инструменты ИИ.

В сервисе добавили, что Telegram внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков. Таким образом, пользователи могут сами определить, от кого принимать звонки, а также отключить их.