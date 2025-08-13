Эти меры направлены на защиту пользователей и национальной информационной инфраструктуры, отметил председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp со стороны Роскомнадзора оправдано, так как это направлено на защиту пользователей и национальной информационной инфраструктуры. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, зампред Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.

"В условиях роста цифровых угроз и систематического невыполнения требований российского законодательства отдельными зарубежными IT-платформами государство предпринимает шаги по защите пользователей и национальной информационной инфраструктуры. Компании вроде Telegram и WhatsApp игнорируют требования российских надзорных органов, не отвечают на запросы прокуратуры, не блокируют очевидные фишинговые и мошеннические каналы. <.>. Поэтому ограничительные меры абсолютно оправданы и назрели уже давно", - приводятся слова Сабитова в Telegram-канале Общественного совета при Минцифры.

Он отметил, что эти платформы сотрудничают со спецслужбами Франции и Великобритании, но демонстративно игнорируют обращения российских властей. "Это двойные стандарты, которые создают угрозу суверенитету и безопасности граждан", - подчеркнул Сабитов.

По его словам, иностранные мессенджеры сегодня стали полноценной инфраструктурой, в которой преступность чувствует себя безнаказанной. "Только за пять месяцев 2025 года ущерб от преступлений с использованием таких сервисов превысил 85 млрд рублей", - отмечается в сообщении.