Решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp можно рассматривать как часть более широкой тенденции, направленной на укрепление информационной безопасности, отметила профессор МГИМО МИД России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp является шагом к укреплению цифрового суверенитета России и существенно снизит активность телефонных мошенников. Такое мнение выразила ТАСС ведущий российский эксперт в области информационной безопасности, профессор МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

"Ограничение голосовых вызовов в иностранных мессенджерах позволит снизить активность телефонных мошенников, которые активно их используют для вымогательства денег и вовлечения россиян в противоправную деятельность. Для пользователей [Telegram и WhatsApp] меры не повлекут серьезных неудобств, так как место зарубежных мессенджеров может занять национальный мессенджер Max", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp можно рассматривать как часть более широкой тенденции, направленной на укрепление информационной безопасности и цифрового суверенитета России. "В этой связи показательно, что именно Россия стала инициатором Конвенции ООН по борьбе с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий, которая будет открыта к подписанию осенью этого года и станет первой конвенцией [по этой теме], принятой ООН за последние 15 лет", - добавила Зиновьева.

"Подобные ограничения, помимо борьбы с мошенничеством, можно рассматривать как один из ответов на западные санкции и гибридную войну Запада против России, которая ведется в том числе в цифровой и информационной сферах", - резюмировала специалист.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.