Леонид Слуцкий поделился, что для партии важно поддержать отечественных разработчиков, трудившихся над созданием продукта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ЛДПР стала второй политической партией в России, которая создала канал в национальном мессенджере Max. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Сегодня ЛДПР официально начинает работу на платформе национального российского мессенджера Мax. Мы стали второй политической силой в стране, создавшей свой канал на этом уникальном отечественном сервисе. Для нас важно поддержать наших разработчиков, трудившихся для создания исключительного российского продукта, который обладает еще и множеством полезных и удобных функций", - сказал Слуцкий.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.