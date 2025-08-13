Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" считает выплату справедливой и абсолютно правильной

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно", - сказал политик.

По его словам, "пенсионерам тяжело". "Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день - это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает", - отметил Миронов.

Он подчеркнул, что партия уже давно выступала с таким предложением. "В последнее время некоторые другие коллеги, другие фракции к нам присоединяются, но большинство пока стоит на своем", - заключил глава СРЗП.

13-й пенсией называют идею о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой - поощрением, практикующимся в ряде организаций по итогам календарного года.