Президент США также указал, что официальная статистика о количестве убийств и насильственных преступлений в городе многократно занижалась

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире.

"Вашингтон, округ Колумбия, имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, превышающий показатели многих самых криминальных стран третьего мира. Уровень убийств [на 100 тыс. человек] в городе выше, чем в таких известных своим насилием местах, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба, и почти в десять раз выше, чем в иракском городе Эль-Фаллуджа", - написал он в Truth Social. "Если бы округ Колумбия был штатом, он имел бы самый высокий уровень убийств среди всех штатов Америки", - добавил американский лидер.

Он также указал, что официальная статистика о количестве убийств и насильственных преступлений в Вашингтоне многократно занижалась. "Округ Колумбия был осажден бандитами и убийцами, но теперь он вернулся под федеральный контроль, где и должен быть. Белый дом взял ситуацию под свой контроль. Вооруженные силы и наша славная полиция освободят этот город, очистят его от грязи и сделают его снова безопасным, чистым, пригодным для жизни и красивым", - резюмировал президент США.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью и отметил, что полиция города будет переведена под прямое федеральное управление. Американский лидер также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены военные.

По данным Пентагона, власти США намерены мобилизовать порядка 800 нацгвардейцев для обеспечения общественного порядка в американской столице. Во вторник в центре города уже была развернута часть подразделений. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что подразделения Национальной гвардии будут развернуты в Вашингтоне в течение текущей и последующих нескольких недель.