Школа в Северо-Курильске будет готова принять детей после землетрясения

Все повреждения, полученные во время ЧП, незначительны и носят косметический характер

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты подготовят единственную в городе Северо-Курильске Сахалинской области школу к началу нового учебного года после землетрясения. Об этом сообщили ТАСС в администрации Северо-Курильска.

"Школа по улице Вилкова, 27, единственная в городе. Она будет готова принять детей 1 сентября", - проинформировали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что здание проверили, все повреждения, полученные во время землетрясения, незначительны, носят косметический характер. Конструктив в пригодном состоянии. В ходе землетрясения было повреждено находящееся рядом шлакоблочное сооружение трансформаторной подстанции. Здание разберут для обеспечения бесперебойного электроснабжения, пока же к территории школы привезли временный трансформаторный модуль.

Ранее глава Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников сообщал, что в результате землетрясения повреждения получили все 106 многоквартирных жилых домов и все социальные объекты и объекты ЖКХ города.