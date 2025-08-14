Рашид Умбаров подчеркнул, что в плену к ним отнеслись гуманно

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих сдалась в плен РФ в первый же день после прибытия на позиции. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров.

"Нам показали, где блиндаж, сказали, что через три дня заберут. Ни еды, ни воды, никто ничего не принес. Уже ближе к вечеру подошли русские солдаты, я услышал знакомый акцент. Сказали: "Поднимайте руки, выходите". Мы сразу сдались", - заявил ТАСС Умбаров.

По его словам, их подразделение прибыло на передовую без обеспечения продовольствием и водой, при этом один из бойцов получил серьезное ранение. Он уточнил, что после того, как они добрались до блиндажа, командование ВСУ начали запускать дроны и обстреливать минометами их позиции, нанеся удары даже по укрытию, где находились раненые. "Короче, нас хотели убить. Просто стереть. Своих же", - заявил он.

Умбаров подчеркнул, что в плену к ним отнеслись гуманно: предоставили еду, воду, возможность помыться и заменить грязную одежду. "Никто не бил, покормили, дали душ, вещи, носки и трусы поменяли", - добавил он.

В свою очередь сослуживец Умбарова Виктор Кальчишин, тоже служащий танкового подразделения, подтвердил, что его подготовка перед отправкой в зону боевых действий составила менее месяца учебных сборов в разных населенных пунктах. По его словам, после этого их подразделение направили на передовую, где он попал в плен уже в первый день пребывания на позициях, не успев принять участие в боевых действиях.