Оказанием помощи занимаются страховые компании и туроператор, сообщили в диппредставительстве

КАИР, 14 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Каире не обладает актуальной информацией о якобы возросшем числе россиян, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Египте. Оказанием помощи всем участникам происшествия сейчас занимаются страховые компании и туроператор, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Оказанием помощи всем пострадавшим занимаются местные медучреждения, страховые компании и туроператор Coral Travel. Мы в настоящий момент не располагаем оперативной информацией о числе россиян, которым нужна помощь", - подчеркнули в посольстве.

Со своей стороны египетский телеканал Sada el-Balad утверждает, что в ДТП получили травмы 44 человека, в том числе 4 египтянина. Гражданство остальных пострадавших пока не раскрывается, однако известно, что всем им была немедленно оказана необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших 10 человек получили травмы средней степени тяжести, еще 19 - ушибы и ссадины.

Ранее посольство РФ в Каире проинформировало, что россиянка погибла, еще один человек пострадал в результате ДТП с участием автобуса на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир. В дипмиссии подчеркнули, что сотрудники ее консульского отдела "поддерживают координацию с египетскими властями, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам".