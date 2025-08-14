На канале имеется несколько публикаций, рассказывающих о событиях в Московской области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил свой официальный канал в национальном мессенджере Max.

"Я запустил официальный канал в российском мессенджере Max. Он станет еще одним удобным способом делиться с вами важными новостями, рассказывать о реализуемых проектах, планах развития региона и той работе, которая делает наше Подмосковье лучше", - написал он своем Telegram-канале.

Как убедился корреспондент ТАСС, на канале губернатора региона в Max уже имеется несколько публикаций, рассказывающих о событиях в Московской области.

Ранее о создании своего канала в мессенджере Max сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.