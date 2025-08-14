На канале министерства можно найти новости, разъяснения по пособиям и выплатам, полезные материалы и инструкции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минтруд России зарегистрировал канал в национальном мессенджере Max, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Минтруд России теперь можно читать и в Max - новом национальном мессенджере. В нашем канале в Max вы найдете свежие новости Минтруда России, разъяснения по пособиям и выплатам, полезные материалы и инструкции, ответы на самые важные вопросы", - говорится в сообщении.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.