Глава Марий Эл открыл свой канал в Мax

Прежние аккаунты на других платформах продолжат свою работу, отметил Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 14 августа. /ТАСС/. Глава республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщил журналистам, что открыл свой информационный канал в национальном мессенджере Мax.

"Запустил официальный канал в мессенджере Мах, буду оперативно делиться с вами новостями о жизни республики, важными решениями и анонсами событий",- сказал Зайцев.

Он отметил, что новый мессенджер активно развивается и с каждым днем все больше россиян становятся его пользователями. "Несмотря на открытие канала в Max, мои прежние аккаунты на других платформах продолжат свою работу", - подчеркнул Зайцев, имея в виду каналы на платформах "Telegram", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ранее глава Марий Эл одним из первых руководителей регионов страны также сообщил ТАСС, что начал пользоваться национальным мессенджером в рабочих целях. Правда тогда он подчеркнул, что чиновники республиканского правительства имеют право самостоятельно выбирать, через какой мессенджер общаться. "Главный вопрос в данном контексте - вопрос информационной безопасности", - отмечал Зайцев.

В новом же канале на платформе Мах он опубликовал приветственный пост, где также назвал национальный мессенджер "современным, безопасным и стремительно набирающим популярность". "Присоединяйтесь и будьте в курсе событий", - заключил Зайцев.