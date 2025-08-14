Игорь Артамонов назвал развитие национальных цифровых сервисов важной задачей

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запустил официальный канал в национальном мессенджере Max. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

"Я открыл в Max свой канал - еще один способ быть на связи с населением и напрямую рассказывать о том, что мы делаем для развития Липецкой области", - сказал Артамонов.

По его словам, развитие национальных цифровых сервисов является важной задачей, особенно в контексте создания информационной среды, защищенной от фейков, мошенников и злоумышленников.

"Российский мессенджер Max набирает пользователей и становится все более популярной площадкой для общения. Буду делиться планами, результатами и важными событиями", - добавил Артамонов.