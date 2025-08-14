Рашид Темрезов отметил, что национальный мессенджер станет современным новостным агрегатором и сервисом, в котором предусмотрено много важных и полезных для пользователей функций

ЧЕРКЕССК, 14 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов запустил официальный канал в национальном мессенджере Max. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья! Добро пожаловать в мой канал в новом национальном мессенджере Mах. Рады внедрять отечественные цифровые разработки в работу. Это важный шаг к технологическому суверенитету страны", - написал Темрезов.

Глава КЧР отметил, что Mах станет не только удобным средством коммуникации с гражданами, но и современным новостным агрегатором и сервисом, в котором предусмотрено много важных и полезных для пользователей функций".