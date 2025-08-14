Легойда рассказал, откуда началось распространение русского православия в США

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ пояснил, что оно началось с Аляски

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Русские православные традиции на Аляске сохранились до наших дней, также именно с Аляски началось распространение русского православия в Северной Америке. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Говоря о приближающейся встрече в Анкоридже, нельзя не вспомнить, что Аляска стала как местом уникальной миссии русского православия в Северной Америке, так и началом его распространения на континенте", - написал он.

Легойда отметил, что русские миссионеры не только не пытались уничтожить местные традиции, но и стремились придать им новый духовный и культурный импульс. "Во многом именно этот уникальный миссионерский опыт стал залогом сохранения русской православной традиции на Аляске. Молимся о благословении Божием завтрашней встречи и вспоминаем славные вехи истории русской православной миссии", - добавил он.

Встреча Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Владимира Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп пообещал проинформировать их о результатах переговоров.