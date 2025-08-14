В Ростове-на-Дону приступят к обходу поврежденных после атаки БПЛА домов

По итогам работы комиссии составят списки пострадавших граждан

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Ростовские власти в пятницу приступят к поквартирному обходу поврежденных в результате атаки БПЛА домов для оценки ущерба имущества. Об этом сообщил глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"Завтра в районе начнется поквартирный обход домов для оценки ущерба имущества. По итогам работы комиссии будут составлены списки пострадавших граждан для оказания им единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в городе работает оперативный штаб - идет организация работы служб администрации города для устранения последствий теракта.